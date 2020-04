Verfassungsgericht gegen Auslieferung von Taiwan-Chinesen an Peking

Das tschechische Verfassungsgericht hat das Stadtgericht und das Obergericht in Prag für ihre Zustimmung zu einer Auslieferung von acht Taiwan-Chinesen an die Volksrepublik China gerügt. Die beiden Rechtsinstanzen hätten die Gefahren für die von Peking strafrechtlich Verfolgten nicht ausreichend berücksichtigt, bemängelten die Verfassungsrichter am Donnerstag. Die Taiwan-Chinesen wurden letztlich nicht an Peking übergeben, weil das Innenministerium ihnen subsidiären Schutz gewährte.

Laut dem Verfassungsgericht in Brno / Brünn waren die Zusicherungen der chinesischen Botschaft in Prag für ein faires Gerichtsverfahren zu unkonkret. Allgemein müssten in solchen Fällen die Gefahren gründlich geprüft werden, hieß es weiter.