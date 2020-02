Verdacht auf Infarkt: Kommunistenchef Filip am Herz operiert

Der Chef der tschechischen Kommunisten, Vojtěch Filip, ist am Mittwoch wegen des Verdachts auf einen Herzinfarkt in einer Prager Klinik operiert worden. Ihm sei ein Stent eingesetzt worden, hieß es.

Die Operation sei gut verlaufen, und am Freitag könne er bereits wieder arbeiten, schrieb der 65-jährige Parteichef am Nachmittag. Filip war am Mittwochmorgen mit Beschwerden am Herz vom Parteisitz der Kommunisten in das Krankenhaus gebracht worden.