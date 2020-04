Verbraucherpreise steigen langsamer

Die Inflation lag im März in Tschechien bei 3,4 Prozent. Darüber informierte das Statistikamt in einer Pressemitteilung am Dienstag. Im Februar waren die Verbraucherpreise noch um 3,7 Prozent gestiegen.

Für das langsamere Wachstum der Inflation war laut den Statistikern vor allem das Preistief beim Benzin verantwortlich. Zudem sind Strom- und Heizkosten nur mäßig gestiegen. Beispielsweise Lebensmittel sind aber erneut deutlich teurer geworden.