Venus von Věstonice: Figur aus Altsteinzeit wird in Olomouc ausgestellt

Im Museum für Landeskunde in Olomouc / Olmütz wird die Figur der Venus von Věstonice ab Mittwoch bis Ende kommender Woche zu sehen sein. Das wertvolle Standbild aus der Altsteinzeit wurde am Dienstag unter strengen Sicherheitsmaßnahmen aus dem Mährischen Landesmuseum in Brno / Brünn dorthin gebracht.

Die 11,5 Zentimeter hohe Statue aus gebranntem Ton ist 30.000 Jahre alt und gehört zu den wertvollsten archäologischen Funden hierzulande. Sie wird nur bei besonderen Gelegenheiten ausgestellt, zuletzt war es im Jahr 2014 beim Anlass des 200. Gründungstags des Mährischen Landesmuseums in Brünn der Fall.