Die Abgeordnete der Ano-Partei, Helena Válková, bleibt Menschenrechtsbeauftragte der tschechischen Regierung. Die 69-jährige Politikerin wurde am Donnerstag vom Regierungsrat für Menschenrechte mehrheitlich in ihrer Funktion bestätigt. Zwei Ratsmitglieder, der Rechtsanwalt Tomáš Němeček und der Dozent Hubert Smekal, sind nach der Sitzung des Gremiums zurückgetreten. Němeček machte damit seine Ankündigung wahr, im Falle eines Nichtrücktritts von Válková selbst zu gehen. Smekal schloss sich seiner Entscheidung an.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung war in die Schusslinie geraten, nachdem bekannt wurde, dass sie Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre umstrittene kommunistische Justizpraktiken verteidigt hat. Präsident Zeman und Premier Babiš begrüßten es daher, dass Válková nicht mehr für den Posten der Ombudsfrau kandidiere. Oppositionelle Politiker forderten indes weitere Konsequenzen. Wie Válková am Donnerstag gegenüber Journalisten sagte, sei es ihr in der Ratssitzung offenbar gelungen, alle Umstände ihrer Causa besser zu erklären als vordem. Schließlich konnte sie die Mehrheit des Gremiums von ihrer Sicht der Dinge überzeugen.