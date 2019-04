Václav Klaus junior will neue Partei gründen

Václav Klaus junior kündigt die Gründung einer neuen Partei an. Darüber berichtet die Tageszeitung Hospodářské noviny (HN) in ihrer Mittwochsausgabe. Einzelheiten über das Parteiprogramm will Klaus nach der Europawahl Ende Mai veröffentlichen. Eines der Hauptthemen soll die Familie sein. Auch Ex-Präsident Václav Klaus werde laut Medienberichten der Partei beitreten.

Der Abgeordnete Václav Klaus junior wurde Mitte März aus der Demokratischen Bürgerpartei ODS ausgeschlossen. Gründe für den Parteiausschluss waren unter anderem seine Aussagen über die EU und seine Unterstützung für einen Kandidaten der Partei SPD bei den Senatswahlen im vergangenen Jahr.