V4-Premiers treffen sich wegen Coronavirus, Wehrübung abgesagt

Am Mittwoch wollen sich die Premierminister der Visegrád-Staaten in Prag über den Coronavirus beraten. Darüber berichtete die Presseagentur ČTK am Dienstag. Die Regierungschefs aus Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei wollen gemeinsam einen Weg zur Eindämmung des Erregers finden. Gleichzeitig hat die tschechische Regierung eine großangelegte Wehrübung zur hybriden Kriegsführung ausgesetzt, die für die kommenden Tage geplant war. Die beteiligten Einsatzkräfte würden für den Kampf gegen Covid-19 benötigt, hieß es dazu.

Bisher ist das neuartige Virus in Tschechien bei fünf Menschen nachgewiesen worden. Dabei wird von einer höheren Zahl ausgegangen, da die Betroffenen relativ viele direkte Kontaktpersonen hatten.