V4-Premiers beraten Coronavirus und Migration

Am Mittwoch wollen sich die Premierminister der Visegrád-Staaten bei einem außerordentlichen V4-Gipfel in Prag über den Coronavirus beraten. Darüber berichtete die Presseagentur ČTK am Dienstag. Die Regierungschefs aus Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei wollen gemeinsam einen Weg zur Eindämmung des Erregers finden. Bisher sind nur Tschechien und Polen von der neuartigen Lungenkrankheit betroffen.

Ein weiteres Thema der Gespräche der vier Spitzenpolitiker dürfte eine mögliche neue Flüchtlingskrise sein. Derzeit warten mehrere Hunderttausend vor allem syrische Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze auf eine Einreise in die EU. Beobachter befürchten ein vergleichbares Szenario wie im Jahr 2015.