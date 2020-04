ÚZIS-Bericht: Ostern hat Lage um Covid-19-Erkrankung nicht verschlechtert

Das Osterfest habe sich bisher nicht negativ auf den Anstieg der positiven Covid-19-Fälle ausgewirkt. Es lasse sich noch nicht ausschließen, dass es so bleibt, aber es sei nicht sehr wahrscheinlich. So lautet die jüngste Einschätzung des Instituts für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS), die am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Nach dem kumulativen Modell des Instituts werde es am Monatsende rund 7800 Fälle von Menschen geben, die hierzulande bislang mit dem Covid-19-Erreger infiziert wurden. Noch vor einer Woche prognostizierten die Experten die Zahl von 10.000 Ansteckungen.

Vor Ostern betrug die Reproduktionszahl der Infektion in der Bevölkerung 1,0, was einen raschen Ausbruch der unkontrollierten Ausbreitung der Krankheit verhindert ", heißt es in dem Dokument der Behörde. Die Reproduktionszahl ist die durchschnittliche Anzahl von Personen, die durch einen bestätigten Patienten mit Covid-19 infiziert sind.