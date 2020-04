USA besorgt über Hackerangriffe auf tschechische Krankenhäuser

Die Vereinigten Staaten sind besorgt über die Hackerangriffe auf das tschechische Gesundheitswesen. Dies sagte US-Außenminister Mike Pompeo, wie die Presseagentur Reuters berichtete. Wer sich an solchen Attacken beteilige, müsse mit Konsequenzen rechnen, so der Chef des amerikanischen Außenamtes.

Laut den Berichten wurden in den vergangenen Tagen die IT in drei tschechischen Kliniken angegriffen. Die Cyberattacken konnten jedoch abgewehrt werden. Am Donnerstag hatte das tschechische Amt für Informations- und Cybersicherheit davor, dass Hacker es auf das Gesundheitssystem des Landes abgesehen hätten.