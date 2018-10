US-Verteidigungsminister besucht Militärparade am 28. Oktober

Rund 1500 Gäste sind in Prag zur Militärparade erwartet, mit der man am 28. Oktober des 100. Gründungstags der unabhängigen Tschechoslowakei gedenken will. Unter anderem der US-amerikanische Verteidigungsminister James Mattis besucht Prag. Dies wurde auf einer Pressekonferenz des Generalstabs der Tschechischen Armee am Dienstag bestätigt.

Die Militärparade und weitere Veranstaltungen zum Jubiläum sollen nach Angaben der Armee viel umfangreicher sein als die Feierlichkeiten vor zehn Jahren. Insgesamt 2151 Soldaten, Feuerwehrleute, Polizisten und Zollbeamte sollen daran teilnehmen.