US-Senat lobt Samtene Revolution

Der Senat der USA hat in einer Resolution die Errungenschaften der Samtenen Revolution gelobt. Dies bestätigte die tschechische Botschaft in Washington am Freitag. Die Parlamentskammer betonte dabei die Fortschritte Tschechiens und der Slowakei in den Bereichen Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Zudem bedankten sich die Senatoren für die tschechischen Opfer bei Nato-Missionen.

Vorgelegt wurde die Resolution von der demokratischen Senatorin für New Hampshire Jeanne Shaheen und ihrem republikanischen Kollegen aus Wisconsin Ron Johnson. Sie wollten damit „die Helden im Kampf gegen den Totalitarismus“ feiern, wie es in dem Text heißt.