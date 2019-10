US-Rocksänger Lenny Kravitz tritt im Juni 2020 erneut in Prag auf

Der amerikanische Sänger und Multiinstrumentalist Lenny Kravitz gastiert am 30. Juni 2020 in Prag. Nach etwas mehr als zwei Jahren wird er erneut in der O2-Arena auftreten. Das Gastspiel in der tschechischen Hauptstadt ist Bestandteil seiner geplanten Konzerttournee Here to Love.

Kravitz hat sich während seiner 20-jährigen Karriere einer Musik verschrieben, die von den Einflüssen des Soul, Funk und des Rock der 1960er und 70er Jahre geprägt ist. Der 55-jährige Musiker hat bisher zehn Studio-Alben herausgebracht und über 38 Millionen Tonträger verkauft. In Prag wird Kravitz zum dritten Mal auftreten. Im Jahr 1996 spielte er zunächst in der Großen Sporthalle im Stadtteil Holešovice. Im Juni 2018, als er vor allem seine Hits und Lieder des damals neuen Albums Raise Vibration vorstellte, wurde sein Konzert in der O2-Arena von 8000 Zuschauern besucht.