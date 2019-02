US-Präsident Trump lädt Premier Babiš zu Besuch ein

US-Präsident Donald Trump hat den tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zu Besuch ins Weiße Haus eingeladen. Der Besuch des tschechischen Regierungschefs in den USA soll am 7. März stattfinden. Dies teilte der US-amerikanische Botschafter in Tschechien Stephen King via Twitter mit. Es werde erwartet, dass das Weiße Haus, den Besuch bald bestätigt, so King.

Um die Einladung für Babiš ins Weiße Haus wollte sich Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) während seines Besuchs in den USA bemühen. Petříček reiste am Mittwoch in die Vereinigten Staaten. Die Tageszeitung Hospodářské noviny informierte Ende Januar darüber, dass die Causa von Huawei dem tschechischen Premier den Weg nach Washington geöffnet hat. Vor der Hardware und der Software der chinesischen Firma hat das Tschechische Amt für Cyber- und Informationssicherheit im Dezember gewarnt. Die USA sprechen schon lange über Risiken, die mit den chinesischen Herstellern zusammenhängen.