US-Präsident Trump gratuliert zur tschechoslowakischen Staatsgründung vor 100 Jahren

US-Präsident Donald Trump hat den tschechischen Bürgern zum 100. Jubiläum der tschechoslowakischen Staatsgründung gratuliert. Die Vereinigten Staaten seien stolz auf die Rolle, die ihnen 1918 zuteil geworden sei bei der Ausrufung der Tschechoslowakischen Republik, schrieb Trump in einem Brief an seinen tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman. Er freue sich auf eine Fortsetzung der Partnerschaft und der Freundschaft „unserer beiden Länder“, so der amerikanische Präsident weiter.

Am Sonntag wird in Tschechien und der Slowakei die Ausrufung des ersten selbständigen tschechoslowakischen Staates vor 100 Jahren gefeiert. Aus diesem Anlass kommen am Freitag unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron nach Prag.