US-Militärkonvois wollen nur noch mit minimalem Aufwand durch Tschechien

Bei der Rückkehr von Übungen aus Ungarn und Rumänien in die Stützpunkte in Deutschland will die US-Armee nur noch mit minimalem Aufwand durch Tschechien fahren. Dies bestätigte eine Sprecherin der tschechischen Armee gegenüber der Presseagentur ČTK. Das schwere Militärgerät soll demnach mit Zügen und Lastwagen nach Deutschland transportiert werden, die Soldaten wiederum mit Bussen. Der Transport wird in den kommenden zwei Wochen stattfinden.

Grund für die Maßnahme ist das massive Verkehrschaos, dass die US-Truppen bei ihrer Hinfahrt nach Ungarn und Rumänien in Tschechien verursacht haben. Der Konvoi war auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brno / Brünn an einer Baustelle steckengeblieben, wobei der gesamte Verkehr für mehrere Stunden kollabierte.