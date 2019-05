US-Militärkonvois durchfahren Tschechien

Ab Samstag bewegt sich ein Konvoi der US-Armee aus Polen von Náchod im Norden Tschechiens bis nach Břeclav / Lundenburg an der slowakischen Grenze. Ziel der Einheiten ist eine Übung in Ungarn. In der kommenden Woche wird zudem ein größerer Konvoi mit US-Militärfahrzeugen in Tschechien erwartet. Dieser kommt aus Deutschland und fährt von Rozvadov / Roßhaupt im Westen bis nach Břeclav.

Seit Jahren verlegt die US-Armee regelmäßig Militärtechnik über Tschechien zu Stützpunkten im Baltikum, Polen oder nach Rumänien.