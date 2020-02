US-Botschafter warnt Parlament vor Einführung der Digitalsteuer

Der US-Botschafter in Prag, Stephen King, hat das tschechische Parlament vor einer Zustimmung zur geplanten Digitalsteuer gewarnt. Diese sei diskriminierend und würde eine Reaktion Washingtons nach sich ziehen, so der Diplomat in einem offenen Brief an das Abgeordnetenhaus. King schlug stattdessen eine gemeinsame Lösung im Rahmen der OECD vor.

Die tschechische Regierung plant eine siebenprozentige Abgabe auf die Umsätze von Internetkonzernen, soweit sie einen gewissen Teil ihrer Umsätze in Tschechien erwirtschaften. Dies würde vor allem Giganten der Branche wie Facebook und Google betreffen.