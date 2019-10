US-Behörde: Wegen Kinderporno wurde auch gegen Tschechen ermittelt

Gegen mehr als 330 Menschen aus zwölf Ländern einschließlich Tschechien wurde wegen Verbreitung von Kinderpornografie im Internet ermittelt. Das gab am Mittwoch das amerikanische Justizministerium bekannt. Die Webseite mit dem Namen Welcome To Video (Willkommen beim Video), die im vergangenen Jahr gesperrt wurde, enthielt über eine Viertelmillion Videos mit dem schändlichen Material.

Wie das US-Ministerium informierte, wurden Bürger aus den USA, aus Großbritannien, Südkorea, Deutschland, Tschechien, Kanada, Irland, Spanien, Brasilien, Australien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund dieser Straftat verhaftet und angeklagt. Dank der Ermittlungen ist es gelungen, zumindest 23 Minderjährige aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Spanien aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Videomacher haben die Kinder missbraucht, wobei viele dieser Opfer bis heute noch nicht identifiziert werden konnten. Welcome To Video war eine der ersten Internetseiten, auf der mit Kinderpornografie mittels der Kryptowährung Bitcoin verdient wurde. Diese ermöglichte es den Bezahlern, ihre Identität zu verbergen.