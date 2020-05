Urlauber aus Tschechien werden ohne Corona-Test nach Kroatien reisen können

Urlauber aus Tschechien werden im Sommer ohne Corona-Test nach Kroatien reisen können. Sowohl für die Fahrt durch Österreich und Slowenien, als auch für den Aufenthalt im kroatischen Zielort genüge dann die Reservierungsbestätigung einer Unterkunft, erläuterte Staatssekretär Martin Smolek aus dem tschechischen Außenministerium. Dies sei am Donnerstag von der kroatischen Seite bestätigt worden, so Smolek.

Kroatien ist seit vielen Jahren das beliebteste Urlaubsland der Tschechen. 2018 fuhren den offiziellen Angaben insgesamt 813.000 tschechische Urlauber in das Land an der Adria. Am Montag will das Außenministerium zudem mit Griechenland Gespräche über die Urlaubsmöglichkeiten tschechischer Bürger führen.