Unternehmerfamilie Odkolek klagt United Bakeries wegen der Marke an

Ein Mitglied der Unternehmerfamilie Odkolek hat beim Stadtgericht in Prag Klage gegen die Firma United Bakeris wegen der Marke Odkolek eingereicht. Lucie Frederika Groene Odkolek verlangt unter anderem, dass das Unternehmen beleget, dass es den Familiennamen ihrer Vorfahren mit der Zustimmung der Familie benutzt. Die Agrofert-Holding, die United Bakeries in diesem Jahr gekauft hat, behauptet, die Firma besitze ihre eigene Schutzmarke Odkolek. Die erste Gerichtsverhandlung wird vermutlich binnen einiger Wochen oder Monate stattfinden. Darüber berichtete die Tageszeitung E 15 am Freitag.

Groene Odkolek sagte gegenüber der Zeitung, der Rechtsanwalt von United Bakeries sei davon überzeugt, dass Odkolek nur ein Wort sei, das der Firma ausnahmslos gehöre. Dies sei völlig absurd, sagte Groene Odkolek. Die Vertreter der Firma wissen ihren Worten zufolge sehr gut, dass Odkolek ein sehr altes böhmisches Adelsgeschlecht ist. Mit der Benutzung des Namens Odkolek ohne Zustimmung der Familie konnten der Klägerin zufolge die Persönlichkeitsrechte sowie die Urheberrechte verletzt werden.