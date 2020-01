Unruhiger Bahn-Tag: Zugausfälle und Verspätungen wegen Crashs und Störungen

Auf mehreren Eisenbahnstrecken in Tschechien ist es am Donnerstag zu Komplikationen nebst Verspätungen wegen unachtsamer Passanten oder technischer Probleme gekommen. Auf der Fernstrecke von Prag in Richtung Osten ist unweit der Stadt Pardubice ein Mensch von einem Schnellzug erfasst worden. Die verletzte Person hat den Unfall nicht überlebt. Der Streckenabschnitt zwischen Přelouč und Pardubice wurde vorübergehend gesperrt, über eine Stunde lang verkehrten hier Schienenersatzbusse. Der Unglückszug musste umgeleitet werden, nachfolgende Züge wurden aufgehalten, einige hatten Verspätungen von bis zu 150 Minuten.

Ein ähnlicher Zusammenstoß ereignete sich auf der Fernstrecke bei Olomouc / Olmütz in Mähren. Hier war eine ältere Frau, die mit ihrem Fahrrad den Bahnübergang unerlaubt überquerte, der Stein des Anstoßes. An der Unglücksstelle wurde aber nur das zerbeulte Rad gefunden, denn die Frau war geflüchtet. Suchtrupps der Polizei haben sie später im nahen Ort Štěpánov aufgespürt, die Frau war unverletzt. Wegen des gemeldeten Unfalls war ein Gleis zwischenzeitlich gesperrt, andere Züge kassierten dadurch Verspätungen von zehn bis 20 Minuten.

In der Hauptstadt Prag wiederum sind am Morgen wegen einer Störung in der Oberleitung im Bahnhof Vršovice mehrere Personenzüge ausgefallen. Bei einigen Schnellzügen kam es zu erheblichen Verspätungen.