Universitätsexperten fordern Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen

Ärzte von der Karlsuniversität in Prag rufen zu einer Lockerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Tschechien auf. Die Einhaltung der strikten Einschränkungen könne sich in der Gesundheit der Menschen und in der Wirtschaft sehr negativ auswirken, steht in einer gemeinsamen Presseerklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Sie wurde von elf Ärzten der Universität einschließlich des Rektors Tomáš Zima unterzeichnet.

Die Experten schätzen die schnellen und flächendeckenden Maßnahmen der Regierung, die zur Bewältigung der Risiken beigetragen hätten. Nun müsse man aber die Lockerung dieser Maßnahmen beschleunigen, heißt es. Es sei nötig, die medizinische Pflege wieder für alle zu sichern, den Unterricht zu beginnen, die Bankrotte kleiner Firmen zu vermeiden und die Grenzen schrittweise zu öffnen, steht in der Erklärung.