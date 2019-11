Universität Olmütz: Abgeordneter der Kommunisten hat in Dissertationsarbeit abgeschrieben

Der kommunistische Abgeordnete Zdeněk Ondráček hat bei seiner Dissertationsarbeit abgeschrieben. Dies teilte die Palacký-Universität in Olomouc / Olmütz mit, an der Hochschule hatte der Politiker vor acht Jahren seinen Doktortitel erworben. Demnach hat Ondráček teilweise Zitate nicht kenntlich gemacht oder die Quellen unvollständig angegeben.

Bei der Prüfung der Dissertation tauchten aber noch weitere Unzulänglichkeiten auf. So sei der theoretische Teil der Arbeit meist nur aus früheren Erkenntnissen zusammengeschrieben, aber nicht kritisch ausgearbeitet worden, sagte eine Sprecherin der Universität. Zdeněk Ondráček wollte sich am Freitag nicht zu den Vorwürfen äußern. In seiner Doktorarbeit geht es um Gewalt in der Familie.