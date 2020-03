Uniklinik-Chef: Ohne Krisenfinanzierung gehen Kliniken bankrott

Die großen Krankenhäuser in Tschechien müssen jetzt finanziell besser unterstützt werden. Dazu müssen sie den Krisenstatus erhalten, sagte der Chef der Prager Uniklinik, David Feltl, am Freitag vor Journalisten. Sollten sie in der Corona-Krise aber beispielsweise nach dem Modell des vergangenen Jahres finanziert werden, dann führe dies zu ihrem Bankrott. Nach Aussage von Feltl habe seine Klinik momentan kein Problem mit Schutzmitteln, was noch vor knapp zwei Wochen der größte Engpass in der medizinischen Versorgung war. Es fehlt aber an Material für eine Ausdehnung der Tests auf den Covid-19-Erreger.

Feltl verwies auch darauf, dass man die Schutzmittel in der Krise sehr teuer eingekauft habe. „Sie kosten jetzt das Zwanzigfache ihres normalen Preises“, informierte der Klinikchef. Die schwierige Lage müssen die Krankenhäuser über die Versicherungen regeln.