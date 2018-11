Ungarischer Premier Orbán besucht Prag

Der ungarische Premier Viktor Orbán ist am Freitag zu einem Besuch nach Prag eingereist. Zuerst traf er mit seinem tschechischen Amtskollegen Andrej Babiš (Ano-Partei) zusammen. Der tschechische Premier sagte, Orbán sei sein Freund. Es sei nicht möglich, dass illegale Migranten weiterhin nach Europa strömen, erklärte Babiš. Er betonte nach dem Treffen, die Haltung Tschechiens zu Ungarn habe sich nicht geändert. Orbán sagte, Ungarn habe vor, die Ausbildung der Küstenwache in Libyen zu unterstützen. Dies soll helfen, die Zahl der illegalen Migranten nach Europa zu reduzieren. Vor der Villa Kramář, wo das Treffen stattfand, hat eine Gruppe von Menschen gegen Orbán demonstriert.

Am Nachmittag wird Orban auf Schloss Lány bei Prag vom tschechischen Präsidenten Miloš Zeman empfangen. Zudem soll er in Prag mit dem neugewählten Senatschef Jaroslav Kubera (ODS) und mit dem Prager Erzbischof, Kardinal Dominik Duka, zusammentreffen. Bei seinem Besuch in Tschechien wird Orban von mehreren Ministern seines Kabinetts begleitet.