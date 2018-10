Unfall eines Linienbusses: Weiter 15 Menschen im Krankenhaus

Nach dem Unfall eines Linienbusses am Donnerstagnachmittag in Ostmähren werden weiter 15 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Dies teilten die Kliniken am Freitagmorgen mit. Insgesamt erlitten 41 Menschen Verletzungen unterschiedlicher Schwere.

Der Bus mit 60 Menschen war auf einer Landstraße bei Holice ins Schleudern gekommen. Der Grund sei wahrscheinlich ein geplatzter Reifen gewesen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Fahrzeug sei in einen Acker gerutscht und dabei umgekippt, hieß es weiter.