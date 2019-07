Unbekannte entfernen Karlsbrücken-Graffiti vollständig

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag das Graffiti von der Karlsbrücke entfernt, mit dem Sprayer das Kulturdenkmal Mitte des Monats beschmiert haben. Dies meldete der technische Dienst der Hauptstadt am Sonntag. Restauratoren hatten am Samstag begonnen, die Schmiererei fachgerecht zu entfernen. Nun müssen die Denkmalschützer überprüfen, ob der empfindliche Stein des über 600 Jahre alten Bauwerks bei der Guerilla-Reinigung nicht zu Schaden gekommen ist.

Ein Pfeiler der Karlsbrücke wurde vergangene Woche von zwei Männern aus Deutschland mit einer zwei mal fünf Meter großen Aufschrift beschmiert. Die Täter wurden auf frischer Tat ertappt und zu hohen Geldstrafen sowie einem fünfjährigen Einreiseverbot nach Tschechien verurteilt. Für den Vandalismus entschuldigte sich unter anderem der deutsche Botschafter in Prag.