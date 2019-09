UN-Generalversammlung: Premier Babiš lobt Entwicklung Tschechiens

Tschechien habe in den 30 Jahren seit der Samtenen Revolution einen anstrengenden Weg zurückgelegt. Dies betonte Premier Andrej Babiš in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am späten Mittwochabend Ortszeit. Nun gehe es dem Land wirtschaftlich gut, es seien aber auch Fehler gemacht worden, erklärte der Ano-Politiker in New York. Außerdem lobte Babiš die Rolle von Václav Havel bei der Demokratisierung Tschechiens.

Der Regierungschef reagierte in seiner Rede auch auf die aktuelle Klimadebatte. Dabei forderte er, dass alle Staaten ihren Verpflichtungen nachkommen sollten. Gleichzeitig verwies er auf weitere drängende Probleme der Welt neben der Erderwärmung, unter anderem den Hunger und die Wasserversorgung. Zudem bekannte sich Babiš zum Ausbau der Atomkraft in Tschechien.