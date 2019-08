Umweltministerium: Polen gesteht Verfehlungen bei Erweiterung des Braunkohletagebaus in Turów

Polen hat Verfehlungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Braunkohletagebaus in Turów im polnisch-tschechisch-deutschen Dreiländereck anerkannt. Darüber informierte das tschechische Umweltministerium in einer Presseerklärung am Donnerstag.

Das tschechische Ministeriums sowie der Kreis Liberec hielten die Änderungen in der Raumordnung der Stadt Bogatynia, die die Erweiterung im Mai ermöglicht haben, als gesetzwidrig. Die polnische Seite habe nicht auf den Abschluss der internationalen Besprechungen gewartet und die Änderungen ohne Rücksicht auf Einwände Tschechiens vorgenommen, hieß es. Dazu wurde ein Sondertreffen in der vergangenen Woche einberufen, weitere Verhandlungen sind geplant.

Das Umweltministerium befürchtet unter anderem Grundwasserverlust in Folge des Tagebaus.