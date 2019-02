Umweltminister Tschechiens und Polens erörtern Sündenfälle im Grenzgebiet

Die Umweltminister Tschechiens und Polens haben sich auf eine engere Zusammenarbeit der Umweltinspektionen und der Polizei beider Länder beim Kampf gegen illegale Mülldeponien im Grenzraum geeinigt. Das sagte der tschechische Ressortchef Richard Brabec (Ano-Partei) nach dem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Henryk Kowalczyk am Donnerstag in Prag vor Journalisten. Hintergrund der verstärkten Kooperation ist ein aktueller Umweltskandal in Nordmähren: Auf den Müllkippen in Staré Město und Bohumín sind Fässer mit rund 650.000 Liter eines gefährlichen Abfalls illegal deponiert worden. Höchstwahrscheinlich wurde die Ladung von einer polnischen Firma hierher gebracht.

Ein zweites Streitthema ist eine zehn Hektar große Gewächshausanlage nahe der polnischen Grenzstadt Bogatynia. Mehrere Einwohner der benachbarten tschechischen Stadt Liberec / Reichenberg haben sich über die grelle Beleuchtung der Anlage beschwert, informierte Brabec. Das Problem ist schon aus der Vergangenheit bekannt. Vor zweieinhalb Jahren hat es die Betreiberfirma Citronex durch Verdunklungshüllen gelöst. Nun aber sei offenbar ein neues Problem entstanden, sagte Brabec.