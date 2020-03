Umweltminister: Borkenkäferkalamität noch drei bis fünf Jahre

Die Borkenkäferkalamität in Tschechien könnte laut dem Umweltminister Richard Brabec (Ano) innerhalb von drei bis fünf Jahren zu Ende gehen. Brabec sagte dies nach dem Treffen eines Expertenteams mit Präsident Miloš Zeman am Samstagabend in Lány. Landwirtschaftsminister Miroslav Toman fügte hinzu, die Bewältigung der Krisensituation sei von der Niederschlagsmenge in den nächsten Jahren abhängig.

Das Landwirtschaftsministerium hat bereits früher beschlossen, insgesamt 2,5 Milliarden Kronen (100 Milionen Euro) an Waldbesitzer hierzulande auszuzahlen. Die Finanzen sind für die Sanierung der vom Borkenkäfer betroffenen Waldflächen bestimmt.