Umstrittene IT-Aufträge: Polizei führt Razzia in Sozialministerium durch

Die Polizei ermittelt wegen umstrittener IT-Aufträge gegen zwei Angestellte des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Aus diesem Grund wurden am Montag der Sitz des Ressorts sowie die Zentrale des IT-Unternehmens OKSystems von Beamten der Anti-Mafia-Einheit der Polizei durchsucht. Dies bestätigte der Sprecher der Prager Oberstaatsanwaltschaft Zdeněk Matula in einer Stellungnahme. Die Sozialministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) sei vor Ort gewesen und habe mit den Einsatzkräften kooperiert, so Innenminister Jan Hamáček gegenüber der Presseagentur ČTK.

Im Fokus der Ermittlung steht vor allem das geplante neue interne Computer-System. Der Auftrag kommt nur schleppend voran und hat sich bisher um eine Milliarde Kronen (40 Millionen Euro) verteuert. Außerdem steht das geplante einheitliche System für die Auszahlung von Sozialbeiträgen in der Kritik.