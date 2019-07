Umgestürzte Bäume nach Gewittern – Tausende Haushalte ohne Strom

Umgestürzte Bäume nach teils intensiven Wärmegewittern haben in der Nacht auf Dienstag in Teilen Tschechiens die Stromversorgung lahmgelegt. Am Morgen waren immer noch über 4000 Haushalte ohne elektrisch Energie, wie eine Sprecherin des Energieversorgers ČEZ mitteilte.

Vor allem in Mittelmähren und auf der Böhmisch-Mährischen Höhe waren die Gewitter am Montag stark gewesen. Teilweise waren sie von Hagel begleitet. Im Ort Rosovice in Mittelböhmen waren die Hagelkörner sogar so groß wie Tennisbälle.