Umfrage: Zuspruch für Todesstrafe in Tschechien so gering wie nie

Für die Einführung der Todesstrafe in Tschechien hat sich in etwa die Hälfte der Bürger des Landes ausgesprochen. Das ist der niedrigste Bevölkerungsanteil seit 1992. Ebenso auf Rekordhöhe gestiegen ist der Anteil der Gegner dieser Höchststrafe: Im Mai dieses Jahres lag er bei 41 Prozent. Der Rest der Befragten wusste sich nicht zu entscheiden. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungszentrums CVVM hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Der Hauptgrund für die Einführung der Todesstrafe unter den Befürwortern ist die Gewährleistung einer gerechten Genugtuung für die Hinterbliebenen von Mordopfern. Mit diesem Argument waren 66 Prozent der Befragten einverstanden. Mehr als 60 Prozent der Befürworter sehen in der Hinrichtung eine Möglichkeit, wie man die Gefängniskosten für Schwerverbrecher verringern könnte.