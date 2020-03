Umfrage: Über die Hälfte der Tschechen unzufrieden mit Regierung Babiš

Mehr als die Hälfte der Tschechen ist unzufrieden mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei), der Zusammensetzung seines Kabinetts und der Arbeit der Regierung. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM im Februar hervor, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden. Daraus ist zudem erkennbar: Die Unzufriedenheit mit Babiš und seinem jetzigen Kabinett nimmt seit dem Regierungsantritt im Jahr 2018 ständig zu.

Ihre Unzufriedenheit an der Person des Regierungschefs äußerten 52 Prozent der Befragten. Über die Zusammensetzung des Kabinetts mokierten sich 56 Prozent der Respondenten, über die Arbeit der Regierung 51 Prozent. Seit der Bildung der aktuellen Babiš-Regierung ist der Anteil derjenigen, die sich über dieses Kabinett beschweren, gegenwärtig in fast allen Belangen am höchsten. Die Umfrage wurde in der ersten Februarhälfte durchgeführt. An ihr nahmen 1039 tschechische Bürger im Alter von über 15 Jahren teil.