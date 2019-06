Umfrage: Tschechische Gesellschaft gespalten in Meinung über Regierung Babiš

Die tschechische Gesellschaft ist in der Meinung über die derzeitige Regierung von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) in zwei ungefähr gleich große Lager gespalten. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median für den Tschechischen Rundfunk. Demnach würden 47 Prozent der Befragten bei der Teilnahme an einer hypothetischen Vertrauensabstimmung gegen das Kabinett stimmen, 46 Prozent aber dafür.

38 Prozent der Teilnehmer sagten, sie würden die derzeitige Zusammensetzung der Regierungskoalition befürworten. Laut 30 Prozent würde es reichen, Babiš als Premier abzulösen. 17 Prozent gaben an, dass sie für eine Abdankung der Regierung wären.

Am Mittwoch stimmt das Abgeordnetenhaus in einem Misstrauensvotum über die Regierungskoalition aus Partei Ano und Sozialdemokraten ab. Beobachter gehen davon aus, dass aufgrund der Sitzverteilung im Parlament die Regierung bestehen bleibt.