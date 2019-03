In den vergangenen beiden Jahren haben 83 Prozent der Tschechen ihren Mobilfunkanbieter nicht gewechselt. Am ehesten tendieren Kunden im Alter von bis zu 40 Jahren zu einem Wechsel. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar CZ hervor, deren Ergebnisse am Sonntag das Tschechische Fernsehen veröffentlicht hat.

Auf dem tschechischen Markt sind die drei Mobilfunkanbieter T-Mobile,O2 und Vodafone sowie rund 200 virtuelle Netzbetreiber aktiv.