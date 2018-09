Umfrage: Tschechen wechseln Arbeitsstelle häufiger als zuletzt

In den zurückliegenden sechs Monaten haben 15 Prozent der Tschechen ihre Arbeitsstelle gewechselt. Ein Viertel von ihnen sucht gegenwärtig sehr aktiv nach einer neuen Arbeit oder aber hält nach interessanten Jobs bei anderen Arbeitgebern Ausschau. Ihre Anzahl ist um fünf Prozentpunkte höher als im vorangegangenen Halbjahr. Am häufigsten wechseln die Arbeitnehmer ihren Job in den Branchen Land- und Forstwirtschaft, Fischzucht sowie im Hotelwesen und der Gastronomie. Das geht aus einer Umfrage der Personalberatungsagentur Randstad hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

Mit ihrem aktuellen Arbeitgeber zufrieden sind der Umfrage zufolge 62 Prozent der Arbeitnehmer, allerdings nur 15 Prozent sind sehr zufrieden. Mit „Nicht zufrieden“ antworteten zehn Prozent der Befragten. Bei den Männern (17,3 Prozent) herrscht eine größere Fluktuation als bei den Frauen (11,8 Prozent). Von den Altersgruppen zuletzt am meisten die Arbeit gewechselt haben wie erwartet die jungen Leute: In der Gruppe der 18 bis 24-Jährigen waren es 28 Prozent, in der Gruppe der 25 bis 34-Jährigen immer noch 17 Prozent.