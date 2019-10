Umfrage: Tschechen vertrauen vor allem Klaus Jr.

Von Vertretern der Parteien, die im Parlament vertreten sind, vertrauen die Tschechen am meisten Václav Klaus Jr. In einer Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut CVVM im September durchgeführt wurde, haben 42 Prozent der Befragten dem Vorsitzenden der Partei Trikolóra vertraut. Dem Ano-Parteichef und Premier Andrej Babiš vertrauten 38 Prozent der Befragten. Die Ergebnisse der Umfrage hat das Institut am Freitag veröffentlicht.

Die Soziologen haben 19 Vertreter von Parteien und Bewegungen, die im Parlament vertreten sind, in die Umfrage miteinbezogen. Bei allen von ihnen überwog das Misstrauen der Öffentlichkeit über Vertrauen. Am besten war Klaus Jr. daran, dem 42 Prozent der Befragten vertrauten, während 44 Prozent der Befragten ihr Misstrauen gegenüber dem Politiker zum Ausdruck gebracht haben.

Die Umfrage wurde vom 7. bis 17. September durchgeführt. Es nahmen daran 1046 Bürgerinnen und Bürger der Tschechischen Republik teil.