Umfrage: Tschechen vertrauen vor allem Armee und Polizei

Die Armee ist laut 75 Prozent der Tschechen vertrauenswürdig. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM, die am Montag veröffentlicht wurde. Weiterhin geben 72 Prozent der Tschechen an, der Polizei hierzulande zu vertrauen. Das sind die höchsten Werte in den vergangenen 22 Jahren.

Das Vertrauen in die Polizei steigt seit der Wende hierzulande kontinuierlich. 1997 gaben gerade einmal 25 Prozent der Tschechen an, den Beamten zu vertrauen. Vergangenes Jahr waren es 65 Prozent.