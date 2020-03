Umfrage: Tomáš Míka aus Tábor zum beliebtesten Lehrer gewählt

Den Titel „Goldener Ámos“ für den beliebtesten Lehrer in Tschechien hat in diesem Jahr Tomáš Míka vom Pierre de Coubertin-Gymnasium im südböhmischen Tábor gewonnen. Míka löste auf dem Thron Pavlína Kopáčiková von der Grundschule in Vacov nahe Prachatice / Prachatitz ab. Er ist der 16. Mann, der die Umfrage in den 27 Jahren seit ihrer Entstehung gewann. Das gab Wettbewerbsveranstalter Ladislav Hrzal am Freitag in einem Pressebericht bekannt.

Wegen den Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus fand der Wettbewerb in diesem Jahr ohne sein öffentliches Finale statt. Die Veranstalter wählten den Sieger aus den sechs Halbfinalisten aus und zogen dabei die Abstimmungsergebnisse aus den verschiedenen Regionen zu Rate.