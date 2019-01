Umfrage: Prager fühlen sich sicher

Rund 90 Prozent der Prager fühlen sich sicher in ihrer Stadt. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die vom Magistrat, der Polizei und der Prager Stadtpolizei in Auftrag gegeben wurde. Als größtes Problem sehen die Hauptstädter jedoch den Drogenkonsum im öffentlichen Raum sowie Wandalismus. Am sichersten fühlen sich laut der Umfrage die Bürger der Bezirke 17 und 20.

Insgesamt sinkt die Kriminalität in Tschechien. Erst jüngst hatte die Polizei dazu eine aktuelle Statistik vorgestellt. In Prag haben laut eigenen Angaben rund 18 Prozent der Bürger bereits Erfahrungen mit kriminellen Delikten.