Umfrage: Kreis Hradec Králové bester Ort zum Leben

Der ostböhmische Kreis Hradec Králové / Königgrätz ist bereits zum dritten Mal in Folge der beste Ort zum Leben in Tschechien. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datank hervor, die von der Initiative „Místo pro život“ („Ort zum Leben“) in Auftrag gegeben wurde. Auf Platz zwei und drei folgen die Kreise Südböhmen und Zlín.

Laut der Umfrage sind die Kreise Ústí nad Labem / Aussig, Karlovy Vary / Karlsbad und Mährisch-Schlesien am anderen Ende der Tabelle. Prag wiederum belegt den fünften Platz.