Umfrage: In Tschechien überwiegt positives Bild von der EU

Die Mehrheit der Tschechen ist mit der Europäischen Union zufrieden. Laut einer Umfrage, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden, unterstützen 56 Prozent der Tschechen die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU. Damit liegt der Wert so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Nach der Meinung von sieben Prozent der tschechischen Bürger funktioniere die Union gut, 54 Prozent der Befragten würden Reformen im Wirken der EU begrüßen. Elf Prozent der Befragten sprachen sich für einen sofortigen Austritt aus der Union aus. 27 Prozent Tschechen wären für einen Austritt, falls sich die Union nicht reformieren würde. Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass die Tschechen über die Abläufe und Kompetenzen in der EU wenig informiert sind.

Die Umfrage wurde von den Meinungsforschungsinstituten Behavio und Stem und dem Institut für europäische Politik Europeum vom Dezember bis Februar durchgeführt.