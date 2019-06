Umfrage: Drei Viertel der Tschechen reservieren Tisch vor Restaurantbesuch

Drei Viertel der Tschechen reservieren am Abend vor dem Gang ins Restaurant einen Tisch. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur Stem/Mark für den Gastronomie-Ausstatter Storyous. Demnach gab jeder zweite Befragte an, schon ohne Reservierung in Restaurants abgewiesen worden zu sein.

Anders verhalten sich die Menschen hierzulande beim Mittagessen auswärts. Da reserviert nur ein Viertel von ihnen einen Tisch. In den vergangenen neun Jahren hat sich im Übrigen die Zahl der Gastbetriebe in Tschechien verdoppelt. Mittlerweile sind es über 21.000.