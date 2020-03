Umfrage: 90 Prozent der Sozialdienste haben keine Top-Atemschutzmasken

Insgesamt 90 Prozent der Seniorenheime und aller weiteren Sozialdienste in Tschechien haben keine Atemschutzmasken des höchsten Standards (FFP3). Jeder zwölfter Sozialdienstleister hat nicht einmal eine Atemschutzmaske mit geringerer Schutzfunktion oder einen entsprechenden Mundschutz. Das geht aus einer Umfrage des Verbandes der Sozialdienstleister (APSS) hervor, an der sich am Mittwoch 347 soziale Einrichtungen aus ganz Tschechien beteiligt haben, meldete die Nachrichtenagentur ČTK.

Der Verband wie auch die Gewerkschaften des Gesundheitswesens haben schon zu Monatsbeginn für ihre Mitarbeiter Schutzmittel beantragt. Sie verwiesen darauf, dass eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus und eine eventuelle Covid-19-Erkrankung am meisten die älteren Menschen gefährden. Den statistischen Angaben des Jahres 2018 zufolge wurden vor zwei Jahren in Tschechien 525 Seniorenheime mit zirka 37.000 Betten betrieben.