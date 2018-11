Umfrage: 48 Prozent für Status quo, 44 Prozent für Sturz der Regierung

In Bezug auf die Fortsetzung der Regierungspolitik ist die tschechische Öffentlichkeit geteilter Meinung. Einen Tag vor der Parlamentsdebatte zum Misstrauensantrag gegen das Kabinett von Andrej Babiš (Ano-Partei) am Freitag ließ das Tschechische Fernsehen (ČT) eine Blitzumfrage durchführen. Den Ergebnissen zufolge stimmten 48 Prozent der Befragten gegen den Misstrauensantrag, demgegenüber befürworten 44 Prozent der Bürger den Sturz der Regierung. Rund ein Drittel der Befragten sprach sich für die Fortsetzung der Koalition von Ano-Partei und Sozialdemokraten (ČSSD) aus, aber 29 Prozent der Tschechen würde es begrüßen, wenn ein anderer Premier die Regierung führt.

Die Untersuchung der Causa Storchennest halten zwei Drittel der Bevölkerung für wichtig. Mehr als die Hälfte der Bürger glaubt, dass sich Premier Babiš in seiner Reaktion auf die in einer Reportage geschilderte angebliche Entführung seines Sohnes unzureichend und nicht glaubwürdig geäußert habe. 27 Prozent gaben hingegen an, Babišs Erklärungen hätten sie überzeugt. Ein Fünftel der Befragten sagte, man könnte die Situation nicht einschätzen.