Umfrage: 27 Prozent der Tschechen wollen zur Europawahl gehen

27 Prozent der Tschechen wollen an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen. Dies hat das Meinungsforschungsinstitut Stem/Mark in einer Umfrage herausgefunden. Die tatsächliche Beteiligung liege meist aber niedriger als in den Umfragen, schreiben die Wahlforscher. Bei der Europawahl 2014 waren nur 18 Prozent der Wahlberechtigten in Tschechien zu den Urnen gegangen.

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in Tschechien am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, statt. Die Ergebnisse werden aber erst am Sonntagabend (26. Mai) bekanntgegeben, nachdem auch im letzten EU-Land die Wahllokale geschlossen wurden.