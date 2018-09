Ukrainischer Politiker: Prag hat vor tschechische Pässe in Transkarpatien auszustellen

Der Leiter der staatlichen Verwaltung der ukrainischen Region Transkarpatien, Hynnadyi Moskal, hat am Dienstag gegenüber dem privaten ukrainischen TV-Sender „112 Ukraine“ gesagt, die Tschechische Republik denke daran, den ehemaligen Bewohnern der Tschechoslowakei in Transkarpatien die Möglichkeit zu bieten, die tschechische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Er erinnerte an das angebliche Vorhaben Tschechiens im Zusammenhang mit der Erteilung der ungarischen Staatsbürgerschaft den in Transkarpatien lebenden Ungarn. Die tschechische Nachrichtenagentur ČTK versucht die tschechischen Behörden nach ihrer Reaktion auf die Erklärung des ukrainischen Regionalpolitikers zu fragen.

Moskal machte darauf aufmerksam, dass die Region als Karpatenukraine bis 1939 Bestandteil der Tschechoslowakei war. Später wurde sie von Ungarn besetzt und nach dem Kriegsende der Sowjetunion angeschlossen. Moskal zufolge haben danach viele Bewohner Transkarpatiens tschechoslowakische oder ungarische Pässe behalten.